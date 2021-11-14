Главный тренер хорватов Далич не сдержал слёз после победы в матче с Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич эмоционально отреагировал на победу своей команды в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной России. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов. Единственный мяч хорваты забили на 81-й минуте, автогол на счету Фёдора Кудряшова.



Далич после финального свистка не смог сдержать слёз. К нему подошёл один из помощников и приобнял.

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В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.