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Главный тренер хорватов Далич не сдержал слёз после победы в матче с Россией

Главный тренер хорватов Далич не сдержал слёз после победы в матче с Россией
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич эмоционально отреагировал на победу своей команды в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной России. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов. Единственный мяч хорваты забили на 81-й минуте, автогол на счету Фёдора Кудряшова.

Далич после финального свистка не смог сдержать слёз. К нему подошёл один из помощников и приобнял.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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