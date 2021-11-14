Сборная России проведёт стыковые матчи за право играть на ЧМ-2022 в конце марта

Сборная России после поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) сыграет в стыковых матчах за право участия в финальной стадии турнира. Стыковые игры состоятся в 2022 году: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.
В стыковые матчи попадут 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций — 2020, которые не сумели попасть в число двух лучших в отборочном турнире. В стыковых матчах 12 команд будут поделены на три пути по четыре команды. В каждом пути — два полуфинала и финал, каждая стадия состоит из одного матча. Три победителя финалов получат путёвку на чемпионат мира в Катаре.
Жеребьёвка стыковых встреч европейского отборочного турнира состоится 26 ноября в Цюрихе. Начало — в 19.00 мск.
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