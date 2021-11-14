Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о матче Россия — Хорватия

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 между сборной России и национальной командой Хорватии.
«Желаю двум национальным командам стран, которые много значат для меня, выхода на следующий чемпионат мира.
Хочу особенно поддержать и пожелать удачи в стыковых матчах моим игрокам: Роме Зобнину, Георгию Джикия и Зелимхану Бакаеву», — написал в «Инстаграме» Витория.
Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.
В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.
- 14 ноября 2021
-
21:42
-
21:42
-
21:30
-
21:27
-
21:24
-
21:19
-
21:13
-
21:07
-
21:07
-
20:58
-
20:52
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:38
-
20:33
-
20:27
-
20:25
-
20:24
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:04
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:37
-
19:37