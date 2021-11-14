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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о матче Россия — Хорватия

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о матче Россия — Хорватия
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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 между сборной России и национальной командой Хорватии.

«Желаю двум национальным командам стран, которые много значат для меня, выхода на следующий чемпионат мира.

Хочу особенно поддержать и пожелать удачи в стыковых матчах моим игрокам: Роме Зобнину, Георгию Джикия и Зелимхану Бакаеву», — написал в «Инстаграме» Витория.

Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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