Экс-игрок «Арсенала» посоветовал клубу арендовать Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл порекомендовал «канонирам» арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.



«Ходят слухи о ван де Беке из «Манчестер Юнайтед». Не его вина в том, что происходит. Как это может быть его вина?



Он был невероятен в «Аяксе». Затем его подписал «Манчестер Юнайтед», но сейчас он не нужен клубу.



Опять же, я не знаю и просто говорю, что это слухи. Хочу только лучшего для «Арсенала» и верю, что ван де Бек может играть, если ему дадут возможность. Он хочет уйти. Никогда не знаешь, может быть, они отдадут его в аренду в «Арсенал», — цитирует Кэмпбелла The Sun.



В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в пяти матчах за манчестерский клуб во всех турнирах и результативными действиями не отметился.



Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека с клубом рассчитан до июня 2025 года.