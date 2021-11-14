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Экс-игрок «Арсенала» посоветовал клубу арендовать Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Арсенала» посоветовал клубу арендовать Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед»
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Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл порекомендовал «канонирам» арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

«Ходят слухи о ван де Беке из «Манчестер Юнайтед». Не его вина в том, что происходит. Как это может быть его вина?

Он был невероятен в «Аяксе». Затем его подписал «Манчестер Юнайтед», но сейчас он не нужен клубу.

Опять же, я не знаю и просто говорю, что это слухи. Хочу только лучшего для «Арсенала» и верю, что ван де Бек может играть, если ему дадут возможность. Он хочет уйти. Никогда не знаешь, может быть, они отдадут его в аренду в «Арсенал», — цитирует Кэмпбелла The Sun.

В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в пяти матчах за манчестерский клуб во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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