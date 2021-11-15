Испания обыграла Швецию и вышла в финальную стадию ЧМ-2022

В Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья – Ла Картуха» завершился матч 10-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. В группе B сборная Испании принимала Швецию.
Перед началом встречи Испания занимала 1-е место, опережая Швецию на одно очко. В результате матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Испанцы в первом тайме больше владели мячом, но острее были шведы. Несколько хороших шансов открыть счёт упустил Эмиль Форсберг. А во втором тайме уже первым номером стала играть сборная Швеции. В концовке на поле на замену вышел Златан Ибрагимович, который начал эту встречу на скамейке запасных. Но забить шведам так и не удалось. А в концовке они ещё и пропустили. После удара Дани Ольмо голкипер шведов отбил мяч, а Альваро Мората с близкого расстояния отправил его в сетку. Отыграться сборной Швеции так и не удалось.
Сборная Испании набрала 19 очков и заняла 1-е место в своей группе. Швеция с 15 очками осталась на 2-м месте. Теперь шведы сыграют в стыковых матчах.
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