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Испания обыграла Швецию и вышла в финальную стадию ЧМ-2022

Испания обыграла Швецию и вышла в финальную стадию ЧМ-2022
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В Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья – Ла Картуха» завершился матч 10-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. В группе B сборная Испании принимала Швецию.

Перед началом встречи Испания занимала 1-е место, опережая Швецию на одно очко. В результате матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Испанцы в первом тайме больше владели мячом, но острее были шведы. Несколько хороших шансов открыть счёт упустил Эмиль Форсберг. А во втором тайме уже первым номером стала играть сборная Швеции. В концовке на поле на замену вышел Златан Ибрагимович, который начал эту встречу на скамейке запасных. Но забить шведам так и не удалось. А в концовке они ещё и пропустили. После удара Дани Ольмо голкипер шведов отбил мяч, а Альваро Мората с близкого расстояния отправил его в сетку. Отыграться сборной Швеции так и не удалось.

Сборная Испании набрала 19 очков и заняла 1-е место в своей группе. Швеция с 15 очками осталась на 2-м месте. Теперь шведы сыграют в стыковых матчах.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Швеция
1:0 Мората – 86'
Комментарии
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