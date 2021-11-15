Первая ракетка мира Новак Джокович эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022

34-летний сербский теннисист Новак Джокович, возглавляющий рейтинг ATP, ярко и эмоционально отреагировал на победу сборной Сербии на заключительных минутах встречи заключительного тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 со сборной Португалии (2:1).

Видео эмоционального празднования Джоковича доступно на «Чемпионате».

Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Ирландия (9) заняла третье место, Люксембург (9) — четвёртое. Азербайджан (1) — на пятой строчке.

Уже известны девять команд, которые сыграют в финальной стадии чемпионата мира 2022 года. Путёвку на турнир в качестве организатора получил Катар. Досрочно гарантировала себе поездку на чемпионат мира сборная Бразилии. В европейской квалификации первые места в группах уже заняли Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия и Испания