Стивен Джеррард определился с первой трансферной целью в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард определился с первой желаемой покупкой в ближайшее трансферное окно. Тренер хочет заполучить своего бывшего игрока форварда «Рейнджерса» Райана Кента, сообщает The Sun.
Кент обойдётся английскому клубу примерно в € 23 млн, ведь источник сообщает, что прошлым летом шотландский клуб отклонил предложение «Лидса» в € 17,5 млн. «Астон Вилле» нужен такой игрок, клуб до сих пор не залатал дыру после ухода Джека Грилиша в «Манчестер Сити».
Кент был арендован у «Ливерпуля» ещё летом 2018 года. После удачного соглашения «Рейнджерс» выкупил англичанина за € 7,2 млн.
В текущем сезоне Кент провёл 11 матчей, отметившись одним голом и пятью результативными передачами. Всего за шотландский клуб 25-летний форвард провёл 139 игр, в которых забил 28 мячей и отдал 33 голевые передачи.
Контракт клуба и игрока рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 14 млн.
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