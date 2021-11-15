Патрис Эвра — Алексу Фергюсону: я никогда вас не боялся
Поделиться
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своём «инстаграме» обратился к легендарному главному тренеру «красных дьяволов» Алексу Фергюсону. Француз опубликовал фото с наставником. На снимке Фергюсон держит в руках автобиографию Патриса.
«Я никогда вас не боялся. Я боялся лишь разочаровать вас, босс», — написал Эвра.
Пост доступен в «инстаграме» Патриса Эвра.
Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. На счету защитника 273 матча и 7 голов за манкунианцев. В составе «МЮ» Патрис стал пятикратным победителем английской Премьер-лиги, а также выиграл Лигу чемпионов.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
Лучшие фотографии АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Комментарии
- 15 ноября 2021
-
09:53
-
09:44
-
09:41
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
09:17
-
09:00
-
08:59
-
08:26
-
04:40
-
02:50
-
02:39
-
02:18
-
02:12
-
01:59
-
01:55
-
01:52
-
01:37
-
01:15
-
01:00
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:37
- 14 ноября 2021
-
23:54
-
23:52
-
23:44
-
23:37
-
23:28
-
23:20
-
22:59
-
22:56
-
22:55
-
22:40
Партнерский контент