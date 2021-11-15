Патрис Эвра — Алексу Фергюсону: я никогда вас не боялся

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своём «инстаграме» обратился к легендарному главному тренеру «красных дьяволов» Алексу Фергюсону. Француз опубликовал фото с наставником. На снимке Фергюсон держит в руках автобиографию Патриса.

«Я никогда вас не боялся. Я боялся лишь разочаровать вас, босс», — написал Эвра.

Пост доступен в «инстаграме» Патриса Эвра.

Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. На счету защитника 273 матча и 7 голов за манкунианцев. В составе «МЮ» Патрис стал пятикратным победителем английской Премьер-лиги, а также выиграл Лигу чемпионов.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

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