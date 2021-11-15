Кудряшов закрыл комментарии в своём «инстаграме» после многочисленной критики

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов закрыл комментарии в своём аккаунте в «Инстаграме». Он отключил возможность комментирования после того, как там стали появляться многочисленные критические сообщения.



Болельщики были недовольны результатом матча квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Подопечные Валерия Карпина уступили со счётом 0:1, пропустив единственный мяч на 81-й минуте. Кудряшов после подачи в штрафную срезал мяч в собственные ворота.



Из-за этого результата сборная России не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года. Теперь россияне сыграют в стыковых матчах за право выхода на турнир. Сборная Хорватии заняла 1-е место в группе и напрямую вышла на чемпионат мира.