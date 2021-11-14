Кудряшов — худший игрок матча с Хорватией по версии WhoScored, Дивеев — лучший из россиян

Портал WhoScored опубликовал оценки игроков сборной России и национальной команды Хорватии за матч 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.



Худшим игроком матча был признан защитник Фёдор Кудряшов. Он получил оценку 5,6. Худшим в составе сборной Хорватии стал вышедший на замену на 75-й минуте нападающий Марко Ливайя. Он удостоился балла 6,0.



Лучшим игроком матча был признан хорватский полузащитник Лука Модрич, он получил оценку — 7,8. Среди россиян лучшим стал защитник Игорь Дивеев, портал присвоил ему балл – 7,4.



Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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