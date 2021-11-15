Мората: испытываю невероятные чувства. Испания должна быть на всех чемпионатах мира

Форвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу своей команды в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Швеции. Встреча закончилась со счётом 1:0, Мората забил единственный гол в концовке встречи. Благодаря этой победе испанцы заняли 1-е место в своей группе и завоевали прямую путёвку на чемпионат мира.
«Это невероятное чувство. Мы так упорно работали, чтобы достичь этой цели. У нас были неудачные моменты, но мы прошли через это вместе. Катар — место, где мы должны быть. Но слишком много праздновать тоже не стоит. Испания должна быть на всех чемпионатах мира.
Любой матч бывает сложным. Все команды упорно работают и хорошо защищаются. На этом стадионе мы играли не слишком удачно и на Евро. Я понимал это, было особое настроение. Знал, что у меня будет шанс», — цитирует Мората Marca.
- 15 ноября 2021
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