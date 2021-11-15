Луис Энрике — о выходе Испании на ЧМ-2022: скинул со своих плеч 100-килограммовый груз
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче квалификации ЧМ-2022 со Швецией. Встреча закончилась со счётом 1:0, испанцы заняли 1-е место и завоевали прямую путёвку на чемпионат мира в Катар.
«Я скинул со своих плеч 100-килограммовый груз. Здесь я чувствовал большее давление, чем на чемпионате Европы или в «Финале четырёх» в Лиге наций. Скинул огромный груз с плеч!
Я сосредоточен на хорошем выступлении на чемпионате мира. И я понимаю, что побеждает не тренер, а он получает лишь критику. Таков уж футбольный цирк, я должен принимать это.
Меня мотивирует, когда я вижу реакцию игроков и сотрудников нашей федерации на происходящее», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.
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