Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике — о выходе Испании на ЧМ-2022: скинул со своих плеч 100-килограммовый груз

Луис Энрике — о выходе Испании на ЧМ-2022: скинул со своих плеч 100-килограммовый груз
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче квалификации ЧМ-2022 со Швецией. Встреча закончилась со счётом 1:0, испанцы заняли 1-е место и завоевали прямую путёвку на чемпионат мира в Катар.

«Я скинул со своих плеч 100-килограммовый груз. Здесь я чувствовал большее давление, чем на чемпионате Европы или в «Финале четырёх» в Лиге наций. Скинул огромный груз с плеч!

Я сосредоточен на хорошем выступлении на чемпионате мира. И я понимаю, что побеждает не тренер, а он получает лишь критику. Таков уж футбольный цирк, я должен принимать это.

Меня мотивирует, когда я вижу реакцию игроков и сотрудников нашей федерации на происходящее», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Новость по теме
Испания обыграла Швецию и вышла в финальную стадию ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021