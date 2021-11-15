Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брависсимо!» Украинский комментатор эмоционально отреагировал на автогол Кудряшова

«Брависсимо!» Украинский комментатор эмоционально отреагировал на автогол Кудряшова
Комментарии

Комментатор украинского телеканала «Футбол-3» эмоционально отреагировал на автогол защитника сборной России Фёдора Кудряшова в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Хорватии. Кудряшов отправил мяч в свои ворота на 81-й минуте. Сборная Хорватии одержала победу со счётом 1:0. В результате сборная России не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира. Теперь команде Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Хорватия заняла 1-е место в группе и вышла на ЧМ-2022.

«Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Фёдор Кудряшов! Брависсимо!» — закричал комментатор.

Сборная России отбивалась в течение всей встречи, но не смогла удержать ничью. Если бы россияне не уступили, они бы остались на 1-м месте в турнирной таблице группы H.

Отметим, что сборная Украины ещё не гарантировала себе место в стыковых матчах. 1-е место в группе уже заняла команда Франции.

Новость по теме
Кафанов: момент с голом Кудряшова не разбирали. Да и желания смотреть пока не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021