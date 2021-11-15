«Брависсимо!» Украинский комментатор эмоционально отреагировал на автогол Кудряшова

Комментатор украинского телеканала «Футбол-3» эмоционально отреагировал на автогол защитника сборной России Фёдора Кудряшова в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Хорватии. Кудряшов отправил мяч в свои ворота на 81-й минуте. Сборная Хорватии одержала победу со счётом 1:0. В результате сборная России не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира. Теперь команде Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Хорватия заняла 1-е место в группе и вышла на ЧМ-2022.

«Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Фёдор Кудряшов! Брависсимо!» — закричал комментатор.

Сборная России отбивалась в течение всей встречи, но не смогла удержать ничью. Если бы россияне не уступили, они бы остались на 1-м месте в турнирной таблице группы H.

Отметим, что сборная Украины ещё не гарантировала себе место в стыковых матчах. 1-е место в группе уже заняла команда Франции.