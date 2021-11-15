Стивен Джеррард: многие футболисты думают, что могут сразу стать успешными тренерами

Новый наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал о развитии своей тренерской карьеры.
«Обучение на тренерских курсах — это испытание, оно требует времени. Однако самое важное при переходе от игрока к тренеру — это начинать с самого начала. Многие футболисты считают, что если у них достойная карьера, то они автоматически впишутся в роль тренера или менеджера и сразу же станут успешными. Я же считаю, что нужно всему учиться с основ.
Я изначально пропал из объективов камер, став работать с юношеской командой «Ливерпуля». Я получил большую поддержку и очень ценный опыт. Затем появилась возможность возглавить «Рейнджерс». Это большой, культовый клуб. Теперь я готов к новому испытанию, к риску и с нетерпением жду начала работы», — цитирует Джеррарда официальный сайт «Астон Виллы».
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Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»
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