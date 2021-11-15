Стивен Джеррард поделился ожиданиями от работы с «Астон Виллой»

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от работы с бирмингемским клубом.
«Думаю, этот клуб мне подойдёт, потому что у него страстные болельщики. Знаю, что от команды будут требовать побед, но я находился под таким давлением с 17-18 лет. Для меня важно объединить коллектив. Уверен, что мы можем добиться замечательных вещей вместе.
Я много лет играл против «Астон Виллы». Знаю, какой это большой клуб и какие тут стандарты. Знаю многих игроков, выступал с ними в сборной Англии. Я играл вместе с Эшли Янгом. Также отлично знаю Дэнни Ингса ещё со времён, когда он играл в «Ливерпуле», — приводит слова Джеррарда официальный сайт клуба.
«Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»
- 15 ноября 2021
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