«Барселона» заинтересована в трансфере 18-летнего Симонса из «ПСЖ», он — воспитанник клуба
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс может вернуться в «Барселону», сообщает Cadena Ser.
По информации источника, руководство каталонцев обсуждало возможное возвращение 18-летнего игрока с его агентом Мино Райолой. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта хочет подписать футболиста летом 2022 года, когда у него истечёт контракт с парижским клубом.
Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 500 тыс.
Хави Симонс является воспитанником «Барселоны». Полузащитник со скандалом перебрался в «ПСЖ» в 2019 году. За это время он сыграл лишь в двух матчах за основную команду парижан. В данный момент Симонс выступает за молодёжную команду «Пари Сен-Жермен».
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