«Барселона» заинтересована в трансфере Аспиликуэты в качестве свободного агента
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 32-летнего футболиста заинтересована «Барселона», сообщает в «Твиттере» ESPN FC.
По информации источника, руководство каталонцев рассматривает возможность подписания игрока на правах свободного агента летом 2022 года, когда у него закончится контракт с лондонским «Челси».
Испанец выступает за «аристократов» с 2012 года, куда перешёл из «Марселя» за € 8,8 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 13 млн.
Всего за «Челси» за это время Аспиликуэта сыграл в 442 матчах, забил 14 мячей и отдал 56 ассистов. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провёл 8 матчей и сделал две результативные передачи.
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