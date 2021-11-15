Карпин: вчера в футбол мы не играли. Можем ли играть? Пока ответа у меня нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение национальной команды в матче 10-го тура групповой стадии отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Напомним, проиграв в этой встрече, сборная России упустила первое место в группе и вышла в стыковые матчи квалификации.

«Вчера в футбол мы не играли. Можем ли мы играть футбол? Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Считал, что 4-3-3 — это дееспособный вариант, игра со Словенией меня в этом убедила. После игры возможно могу сказать, что можно было перейти на игру в три защитника. Если играть попроще, то надо было ставить Заболотного.

Мы оборонялись всей командой. Проблема в том, что мы ничего не создали, а не в схеме. Если бы было три центральных защитника, то не было бы брака? Самое страшное, что мы не пытались выйти ни через середину, ни через фланг. Между защитниками Дивеев-Джикия нет взаимодействий, по одной передаче. Лучше бы проиграли 0:3, пытаясь играть в футбол, чем так 0:1 без попыток атаковать. Можно было играть спокойно, не было никакого сумасшедшего прессинга от хорватов.

У нас никогда не было психолога, да и слова такого не было. Нужен ли он сейчас? Сборной за три-четыре дня до матча никто не поможет. Это, скорее, зависит от каждого отдельного футболиста», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».