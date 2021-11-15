Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2023 года

36-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.
По информации источника, новое соглашение игрока со «сливочными» будет рассчитано до 30 июня 2023 года. Действующий контракт хорвата с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона.
Недавно полузащитник провёл 400-й матч в составе «Реала». За 402 сыгранных матча в составе «сливочных» хорватский полузащитник забил 28 мячей и отдал 64 результативные передачи.
Игрок выступает за «Реал» с 2012 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 35 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.
С 2006 года полузащитник выступает за сборную Хорватии, за которую провёл 146 матчей.
Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Реал» — «Райо Вальекано»:
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