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Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2023 года

Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2023 года
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36-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.

По информации источника, новое соглашение игрока со «сливочными» будет рассчитано до 30 июня 2023 года. Действующий контракт хорвата с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона.

Недавно полузащитник провёл 400-й матч в составе «Реала». За 402 сыгранных матча в составе «сливочных» хорватский полузащитник забил 28 мячей и отдал 64 результативные передачи.

Игрок выступает за «Реал» с 2012 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 35 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.

С 2006 года полузащитник выступает за сборную Хорватии, за которую провёл 146 матчей.

Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Реал» — «Райо Вальекано»:

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