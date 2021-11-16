Болт — о назначении Конте в «Тоттенхэм»: я хотел, чтобы он возглавил «Манчестер Юнайтед»
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Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт поделился мнением о назначении Антонио Конте на пост наставника «Тоттенхэм Хотспур».
«Я хотел, чтобы Конте возглавил «Манчестер Юнайтед». У него всё получится в «шпорах», он их организует.
Куда бы он ни перешёл, он везде создаёт хорошую командную структуру. В январе он, наверное, приобретёт одного или двух игроков. Затем, в конце сезона, он, вероятно, найдёт подходящих игроков и приведёт их в команду», — цитирует Болта The National News.
2 ноября «Тоттенхэм» объявил о назначении Конте на пост главного тренера команды. Ранее сообщалось, что по контракту со «шпорами» итальянец будет зарабатывать £ 15,5 млн (€ 18,3 млн) в год.
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