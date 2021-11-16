Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны 8 из 11 потенциальных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022

Стали известны 8 из 11 потенциальных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022
Комментарии

15 ноября состоялся ряд матчей 10-го тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. По их итогам определился ещё один потенциальный соперник сборной России в стыковых матчах за право попадания в финальную часть турнира.

Второе место в своей группе и, как следствие, путёвку в стыковые матчи завоевала сборная Италии. В связи с этим полный список потенциальных соперников сборной России, которая при жеребьёвке стыковых матчей будет сеяной, выглядит так:

  • Шотландия;
  • Чехия;
  • Швеция;
  • Австрия;
  • Северная Македония;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Италия.

Отметим, что в группах D, Е и G команды ещё не играли последний тур, поэтому некоторые потенциальные соперники сборной России станут известны позднее.

Подопечные Валерия Карпина в марте сыграют в стыковых матчах. По регламенту в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций, не сумевшие занять второе место в своей группе отбора ЧМ. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар играют в финале за три оставшиеся путёвки в Катар.

Новость по теме
Карпин: начиная с первого сбора, говорили, что некого бояться. Но всё равно боимся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021