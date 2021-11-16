Стали известны 8 из 11 потенциальных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022

15 ноября состоялся ряд матчей 10-го тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. По их итогам определился ещё один потенциальный соперник сборной России в стыковых матчах за право попадания в финальную часть турнира.
Второе место в своей группе и, как следствие, путёвку в стыковые матчи завоевала сборная Италии. В связи с этим полный список потенциальных соперников сборной России, которая при жеребьёвке стыковых матчей будет сеяной, выглядит так:
- Шотландия;
- Чехия;
- Швеция;
- Австрия;
- Северная Македония;
- Польша;
- Португалия;
- Италия.
Отметим, что в группах D, Е и G команды ещё не играли последний тур, поэтому некоторые потенциальные соперники сборной России станут известны позднее.
Подопечные Валерия Карпина в марте сыграют в стыковых матчах. По регламенту в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций, не сумевшие занять второе место в своей группе отбора ЧМ. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар играют в финале за три оставшиеся путёвки в Катар.
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