Саутгейт — о замене Кейна после покера: если бы мы оставили его, нам бы звонила семья Руни

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему заменил нападающего Гарри Кейна после покера в матче отбора ЧМ-2022 с Сан-Марино (10:0).
«Если бы мы оставили его на поле, семья Уэйна Руни звонила бы, чтобы мы его вытащили. Кейн — феноменальный бомбардир, и у него, очевидно, не было возможности в некоторых из тех игр, где было забито много голов. Мы хотели дать ему этот шанс сегодня вечером, и он очень хорошо этим воспользовался», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Напомним, лучшим бомбардиром сборной Англии является Уэйн Руни. На счету Кейна 48 голов.
По итогам группы I Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе. Польша (20) отправилась в стыковые матчи. Албания (18), Венгрия (17), Андорра (6) и Сан-Марино (0) не попали на ЧМ-2022.
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