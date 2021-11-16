Бонуччи о попадании сборной Италии в стыки: возможно, победа на Евро-2020 что-то изменила

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал результат заключительного матча отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Северной Ирландии (0:0).
«Нам нужно подзарядить батареи, как физические, так и умственные, чтобы заново открыть для себя решимость и радость в нашем футболе, которые были у нас на Евро. Мы играли в футбол с радостью, а не под давлением необходимости что-то доказывать. Возможно, победа на Евро-2020 что-то там неосознанно изменила. Мы усложнили себе жизнь матчами после Евро в этой отборочной группе, и очень жаль. Поздравляем Швейцарию, так как они продолжали действовать, когда казалось, что всё в наших руках», — приводит слова Бонуччи Football Italia.
Сборная Италии заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Первое место в группе заняла сборная Швейцарии и получила прямую путёвку на ЧМ-2022.
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