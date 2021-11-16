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Уйдёт ли Карпин из сборной России до стыков?

Уйдёт ли Карпин из сборной России до стыков?
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения национальной команды в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:1) признался, что раздумывает над уходом с должности до начала стыковых матчей квалификации.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: уйдёт ли Карпин из сборной России до стыков?

Принять участие в опросе также можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. Единственным взятием ворот в матче стал автогол российского защитника Фёдора Кудряшова.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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