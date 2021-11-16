Райола обсудит с «Ювентусом» будущее де Лигта и Бернардески

Представители «Ювентуса» в ближайшее время проведут встречу с агентом Мино Райолой. На ней стороны обсудят будущее двух клиентов Райолы — защитника Маттейса де Лигта и хавбека Федерико Бернардески, сообщает Calciomercato.



Контракт Бернардески с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Клуб надеется, что 27-летний футболист продлит соглашение, согласившись существенно снизить зарплату. Есть вероятность, что в итоге Бернардески покинет «Ювентус».



Что касается де Лигта, «старая синьора» хочет продлить сотрудничество с голландцем, несмотря на активный интерес «Барселоны». Контракт де Лигта истекает лишь в 2024 году, сумма отступных составляет € 120 млн, так что в Турине уверены, что 22-летний футболист продолжит выступления за нынешний клуб.

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