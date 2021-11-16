Кристиан Бентеке: Эден Азар старается больше избегать контакта в игре

Нападающий «Кристал Пэлас» и сборной Бельгии Кристиан Бентеке выразил уверенность, что травмы сказались на стиле игры соотечественника Эдена Азара.

«У Азара большая история травм. Теперь он старается больше избегать контакта в игре. Когда у тебя такие травмы в прошлом, то ты подсознательно думаешь об этом. Но ему необязательно обводить по 5-6 человек. Азару не нужно это, чтобы показать хорошую игру. Сейчас он перемещается по полю гораздо умнее», — приводит слова Бентеке AS.

В нынешнем сезоне Бентеке провёл 11 матчей в английской Премьер-лиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Азар в составе мадридского «Реала» провёл 10 игр в текущем розыгрыше Примеры и отметился 1 ассистом.

Видео гола Бентеке в матче с «Ньюкасл Юнайтед»

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