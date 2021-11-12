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Кевин де Брёйне прокомментировал проблемы Эдена Азара

Кевин де Брёйне прокомментировал проблемы Эдена Азара
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о проблемах Эдена Азара в «Реале».

«Начало сезона выдалось немного сложным. Я вернулся в состав после травмы, меньше играл, чувствую себя в форме. Но это зависит от многих вещей. Против «Брайтона» и «Юнайтед» я создал 8-9 моментов, но они не воплотились в голы. В прошлом сезоне забитые мячи, возможно, давались мне легче, но я не слишком беспокоюсь по этому поводу. Никому не приятно видеть друга в сложной ситуации. Впервые в карьере Эдена Азара он оказался в ситуации, когда мало играет. У него было много травм, но я думаю, что такой игрок всё ещё может что-то изменить в своей карьере. Я доверяю Эдену. С его уровнем он может делать разницу в матчах. Он сам будет решать, хочет ли он остаться в Мадриде», — цитирует футболиста RTBF.

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