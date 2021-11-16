С «Дерби Каунти», который возглавляет Руни, могут снять 9 очков за финансовые нарушения

К клубу Чемпионшипа, второго английского дивизиона, «Дерби Каунти» могут быть применены санкции за финансовые нарушения при предыдущем владельце команды, сообщает Sky Sports.



По информации источника, с «Дерби» могут снять девять очков, а также ещё три в случае повторных нарушений.



Напомним, «Дерби» испытывает серьёзные финансовые проблемы. По ходу текущего сезона в клубе было введено внешнее управление. Нынешние владельцы пытаются найти покупателя, но пока им это сделать так и не удалось. Сообщалось, что к покупке английского клуба проявляет интерес американский бизнесмен Крис Киршнер.



Из-за введения внешней администрации с «Дерби» ранее уже сняли 12 очков. Команду возглавляет экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Он уже заявлял, что не планирует уходить из клуба, несмотря на многочисленные проблемы.

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