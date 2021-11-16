Бернардески не поможет «Ювентусу» в матчах с «Лацио» и «Челси» из-за травмы
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Бернардески получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Северной Ирландии (0:0), сообщает пресс-служба туринского клуба.
Форвард прошёл медицинское обследование, в результате которого у игрока было диагностировано повреждение правой подвздошной мышцы. Следующий осмотр Бернардески состоится через 10 дней. Из-за повреждения Бернардески не сможет сыграть в матче итальянской Серии А с римским «Лацио» (20 ноября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (23 ноября).
В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
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