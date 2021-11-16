Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернардески не поможет «Ювентусу» в матчах с «Лацио» и «Челси» из-за травмы

Бернардески не поможет «Ювентусу» в матчах с «Лацио» и «Челси» из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Бернардески получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Северной Ирландии (0:0), сообщает пресс-служба туринского клуба.

Форвард прошёл медицинское обследование, в результате которого у игрока было диагностировано повреждение правой подвздошной мышцы. Следующий осмотр Бернардески состоится через 10 дней. Из-за повреждения Бернардески не сможет сыграть в матче итальянской Серии А с римским «Лацио» (20 ноября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (23 ноября).

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Жоржиньо — о попадании в стыковые матчи: сборная Италии никогда не сдаётся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021