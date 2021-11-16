Жоржиньо — о попадании в стыковые матчи: сборная Италии никогда не сдаётся

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал попадание национальной команды в стыковые матчи за право выступить в финальной части чемпионата мира 2022 года.



«Часто футбол наказывает вас непростыми результатами, которые причиняют боль. Но это, конечно, не заставит нас опустить голову и отказаться от цели. Мы готовимся к марту, нам предстоит провести ещё одну битву. Это будет сложно, но мы знаем, что мы Италия. А Италия никогда не сдаётся», — написал Жоржиньо на своей странице в «Инстаграме».

Сборная Италии заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Первое место в группе заняла сборная Швейцарии и получила прямую путёвку на ЧМ-2022. Первые этапы стыковых матчей пройдут 24-25 марта, вторые — 28-29 марта.