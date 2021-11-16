Жоржиньо — о попадании в стыковые матчи: сборная Италии никогда не сдаётся
Поделиться
Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал попадание национальной команды в стыковые матчи за право выступить в финальной части чемпионата мира 2022 года.
«Часто футбол наказывает вас непростыми результатами, которые причиняют боль. Но это, конечно, не заставит нас опустить голову и отказаться от цели. Мы готовимся к марту, нам предстоит провести ещё одну битву. Это будет сложно, но мы знаем, что мы Италия. А Италия никогда не сдаётся», — написал Жоржиньо на своей странице в «Инстаграме».
Сборная Италии заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Первое место в группе заняла сборная Швейцарии и получила прямую путёвку на ЧМ-2022. Первые этапы стыковых матчей пройдут 24-25 марта, вторые — 28-29 марта.
Комментарии
- 16 ноября 2021
-
19:17
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:39
-
18:27
-
18:23
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:49
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:26
-
17:23
-
17:23
-
17:18
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:46
-
16:39
-
16:25
-
16:06
-
15:56
-
15:54
-
15:34
-
15:20
-
15:19
-
15:16
-
15:09
Партнерский контент