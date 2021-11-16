Перес – о Суперлиге: когда создавали Кубок европейских чемпионов, была такая же ситуация

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о проекте Европейской Суперлиги.



«В 1955 году был создан Кубок европейских чемпионов. Тогда была та же ситуация, что и сейчас.



В футболе нужно использовать те достоинства и ресурсы, которые имеешь. Ещё есть принципы Европейского союза — солидарность, соревновательность и честная игра. Мы должны навести порядок, я буду бороться за это», — цитирует Переса Marca.



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире на сегодняшний день остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Реал» — «Райо Вальекано»:

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