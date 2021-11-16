Нидерланды и Норвегия огласили стартовые составы на матч отбора на ЧМ

Сегодня, 16 ноября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Нидерландов и Норвегии.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, Блинд, Дюмфрис, де Лигт, де Йонг, Вейналдум, Классен, Груневелд, Депай, Бергвейн.

Норвегия: Нюланд, Мелинг, Ханше-Ольсен, Хольмгрен-Педерсен, Страндберг, Эдегор, Норманн, Сольбаккен, Торсби, Эльюнусси, Сёрлот.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нидерланды в 9-и матчах отбора набрали 20 очков. В активе у их главных преследователей, команды Турции, 18 очков в 9-и играх квалификации на мундиаль. Норвежцы, у которых в активе также 15 очков, замкнули тройку лидеров группы.