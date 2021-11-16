Нидерланды и Норвегия огласили стартовые составы на матч отбора на ЧМ
Поделиться
Сегодня, 16 ноября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Нидерландов и Норвегии.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, Блинд, Дюмфрис, де Лигт, де Йонг, Вейналдум, Классен, Груневелд, Депай, Бергвейн.
Норвегия: Нюланд, Мелинг, Ханше-Ольсен, Хольмгрен-Педерсен, Страндберг, Эдегор, Норманн, Сольбаккен, Торсби, Эльюнусси, Сёрлот.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Нидерланды в 9-и матчах отбора набрали 20 очков. В активе у их главных преследователей, команды Турции, 18 очков в 9-и играх квалификации на мундиаль. Норвежцы, у которых в активе также 15 очков, замкнули тройку лидеров группы.
Комментарии
- 16 ноября 2021
-
22:20
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
21:52
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:20
-
21:19
-
21:10
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:29
-
20:23
-
20:08
-
19:58
-
19:47
-
19:37
-
19:30
-
19:17
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:39
-
18:27
-
18:23
-
18:13
-
18:05
-
18:00
Партнерский контент