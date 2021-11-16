Защитник «Атлетико» Триппьер может до конца года не выйти на поле из-за травмы

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может пропустить остаток календарного года из-за травмы плеча, сообщает Marca.
По информации источника, у игрока выявлено растяжение третьей степени в левом акромиально-ключичном суставе. Футболист наверняка не сыграет до Нового года. В данный момент он проходит курс реабилитации и физиотерапии.
Англичанин получил травму в матче 13-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (3:3) и был заменён на 8-й минуте встречи.
Триппьер выступает за «Атлетико» с 2019 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 22 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 20 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры футболист принял участие в 12 матчах.
Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Валенсия» — «Атлетико»:
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