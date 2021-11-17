Стало известно, с кем может сыграть сборная России в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022

16 ноября состоялись заключительные матчи 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Таким образом, определились все участники стыковых матчей за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.



Сборная России, занявшая в группе Н 2-е место по итогам отборочного турнира, сыграет в стыковых матчах. Российская команда попала в число сеяных сборных. Потенциальными соперниками подопечных Валерия Карпина будут следующие несеяные команды:

Турция;

Польша;

Северная Македония;

Австрия;

Чехия.

Сборная Украины также сыграет в стыковых матчах и будет несеяной, однако по регламенту жеребьёвки сборные России и Украины не смогут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.

26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.