Стало известно, с кем может сыграть сборная России в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022

16 ноября состоялись заключительные матчи 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Таким образом, определились все участники стыковых матчей за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.
Сборная России, занявшая в группе Н 2-е место по итогам отборочного турнира, сыграет в стыковых матчах. Российская команда попала в число сеяных сборных. Потенциальными соперниками подопечных Валерия Карпина будут следующие несеяные команды:
- Турция;
- Польша;
- Северная Македония;
- Австрия;
- Чехия.
Сборная Украины также сыграет в стыковых матчах и будет несеяной, однако по регламенту жеребьёвки сборные России и Украины не смогут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.
26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
- 17 ноября 2021
-
01:27
-
01:12
-
00:59
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:41
-
00:38
-
00:38
-
00:29
-
00:24
-
00:06
- 16 ноября 2021
-
23:59
-
23:45
-
23:38
-
23:31
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:12
-
22:57
-
22:50
-
22:36
-
22:20
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
21:52
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:20
-
21:19