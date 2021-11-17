Сборные России и Украины будут разведены при жеребьёвке полуфинальных стыковых матчей ЧМ

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Боснии и Герцеговины принимала Украину. Встреча прошла на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина) и завершилась победой украинской команды со счётом 2:0.



Таким образом, Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Таким образом, сборная Украины могла бы встретиться с Россией в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022, однако по регламенту эти команды не могут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.



26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.