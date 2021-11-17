Вратарь сборной Украины: на поле было 15 львов, ещё 10 сидели на скамейке

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан отреагировал на победу в матче с командой Боснии и Герцеговины (2:0) в заключительном туре отборочного этапа ЧМ-2022. Украинцы заняли второе место в группе и сыграют в стыковых матчах.



«Тяжело складывалась игра, потому что нам нужна была только победа. Думаю, было видно, что у футболистов, которые выходили с первых минут и на замену, и у всех остальных были мысли только о победе.



Мой сейв в конце первого тайма? Это было, наверное, на автомате, не могу вспомнить – игровой момент. Если бы забили на добивании, говорили бы, что Бущан отбил перед собой. А так повезло, что человек не попал по мячу на добивании, и потом ударили мимо.



У нас на поле было 15 львов, ещё 10 сидели на скамейке. Выполнили задание-минимум. Если оглядываться назад, мы понимали прекрасно, что если бы удачно сложилась игра с финнами в Киеве, если бы мы обыграли дважды Казахстан, то вышли бы с первого места», – цитирует Бущана Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».

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