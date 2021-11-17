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Степаненко: Украину часто просят играть в красивый футбол, но сейчас есть результат

Степаненко: Украину часто просят играть в красивый футбол, но сейчас есть результат
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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в матче квалификации чемпионата мира – 2022.

«Мы выполнили задачу-минимум, вышли в плей-офф. Мы очень переживали, это было заметно, но в итоге проявили характер и победили.

Мы разговаривали с ребятами во время игры. На опытных игроков в таких матчах ложится особая ответственность. Подобные поединки всегда проходят нервно. Все ребята молодцы, это была игра на результат. В последнее время нас часто просят играть в красивый футбол, но сегодня есть результат — и это самое главное», — цитирует Степаненко пресс-служба УАФ.

По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.

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