Степаненко: Украину часто просят играть в красивый футбол, но сейчас есть результат

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в матче квалификации чемпионата мира – 2022.



«Мы выполнили задачу-минимум, вышли в плей-офф. Мы очень переживали, это было заметно, но в итоге проявили характер и победили.



Мы разговаривали с ребятами во время игры. На опытных игроков в таких матчах ложится особая ответственность. Подобные поединки всегда проходят нервно. Все ребята молодцы, это была игра на результат. В последнее время нас часто просят играть в красивый футбол, но сегодня есть результат — и это самое главное», — цитирует Степаненко пресс-служба УАФ.



По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.