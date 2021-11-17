«Умяров, Агаларов, Хлусевич, Тюкавин». Бушманов назвал игроков, готовых к сборной России

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал игроков молодёжной сборной России, готовых к работе со взрослой национальной командой.
«Великолепный результат, ребята большие молодцы. Несмотря на то, что первый матч наша сборная проиграла Испании со счётом 4:1, вчера ребята играли смело, от себя и вполне заслуженно победили.
В этой молодёжной сборной есть игроки, которые уже подходят национальной сборной. Умяров очень неплохо проявляет себя и в «Спартаке», и в молодёжной сборной, где является капитаном и одним из лидеров этой команды. В атаке есть очень интересные Тюкавин и Агаларов — они тоже ярко себя проявляет, отличаются результативными действиями почти в каждом матче. Ещё бы отменил Хлусевича. Мне кажется, что эти футболисты готовы к вызову в основную команду сборной России», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 17 ноября 2021
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