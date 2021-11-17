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«Оренбург» дожал «Томь», «Торпедо» сыграло вничью с «Олимп-Долгопрудным», уступая 0:3

«Оренбург» дожал «Томь», «Торпедо» сыграло вничью с «Олимп-Долгопрудным», уступая 0:3
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«Оренбург» одержал победу над «Томью» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 2-й минуте Абдулайе Диалло вывел «Оренбург» вперёд. В начале второго тайма Александр Ставпец из «Томи» сравнял счёт, но в компенсированное ко второму тайму время Владимир Сычевой принёс хозяевам победу.

«Оренбург» набрал 47 очков и возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. «Томь» (29) идёт 10-й.

ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
17 ноября 2021, среда. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Томь
Томск
1:0 Диалло – 2'   1:1 Ставпец – 50'   2:1 Сычевой – 90+5'

В параллельном матче «Олимп-Долгопрудный» и «Торпедо» разошлись миром – 3:3. К 39-й минуте «Олимп-Долгопрудный» вёл 3:0 благодаря голу Захара Тарасенко и дублю Романа Косянчука. В конце первого тайма Амур Калмыков отыграл один мяч, во второй половине он оформил дубль, а на 72-й минуте Мухаммад Султонов сравнял счёт. Добавим, что во втором тайме игрок хозяев Александр Коротаев не реализовал пенальти.

«Олимп-Долгопрудный» (25 очков) идёт на 15-м месте, «Торпедо» (43) – на третьем.

ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
17 ноября 2021, среда. 14:00 МСК
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
Окончен
3 : 3
Торпедо М
Москва
1:0 Тарасенко – 11'   2:0 Косянчук – 31'   3:0 Косянчук – 39'   3:1 Калмыков – 42'   3:2 Калмыков – 60'   3:3 Султонов – 72'
Удаления: нет / Померко – 90+3'
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