«Оренбург» дожал «Томь», «Торпедо» сыграло вничью с «Олимп-Долгопрудным», уступая 0:3

«Оренбург» одержал победу над «Томью» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Уже на 2-й минуте Абдулайе Диалло вывел «Оренбург» вперёд. В начале второго тайма Александр Ставпец из «Томи» сравнял счёт, но в компенсированное ко второму тайму время Владимир Сычевой принёс хозяевам победу.



«Оренбург» набрал 47 очков и возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. «Томь» (29) идёт 10-й.

В параллельном матче «Олимп-Долгопрудный» и «Торпедо» разошлись миром – 3:3. К 39-й минуте «Олимп-Долгопрудный» вёл 3:0 благодаря голу Захара Тарасенко и дублю Романа Косянчука. В конце первого тайма Амур Калмыков отыграл один мяч, во второй половине он оформил дубль, а на 72-й минуте Мухаммад Султонов сравнял счёт. Добавим, что во втором тайме игрок хозяев Александр Коротаев не реализовал пенальти.



«Олимп-Долгопрудный» (25 очков) идёт на 15-м месте, «Торпедо» (43) – на третьем.