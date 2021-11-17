Нигматуллин — о диджеинге: за 11 лет проехал 500 городов с выступлениями

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о том, как пришёл в профессию диджея.

«Когда завершил карьеру второй раз, я встал перед выбором, чем дальше заниматься. В то время, в 2010 году, набирала популярность профессия диджея. Мне совершенно случайно предложили поработать в клубе тогда, который сгорел через неделю после. Это стечение обстоятельств, не связанное с моим плохим или хорошим выступлением. Нужно было проимитировать диджеинг. В то время было модно поставить за пульт известного человека, не связанного с музыкой, а крутилась просто пластинка с заранее заготовленной музыкой. Мне эта идея не понравилась – я не люблю имитировать.



После пары базовых занятий в школе диджеев меня всё это зацепило. С приходом в новую профессию у меня ещё оставался спортивный максимализм. Я хотел стать лучшим, и прогресс не заставил себя ждать. Через месяц я поехал на первые гастроли в Калининград.



С тех пор прошло уже 11 лет, а я всё ещё продолжаю этим заниматься и проехал 500 городов с выступлениями. Раньше вёл статистику, но сейчас уже сбился со счёта. Во многих городах был по 7-8 раз. Например, в Новосибирске ни разу не играл в футбол, но восемь раз играл музыку. Также побывал в США, Израиле, Германии, Бельгии, Испании, много интересных моментов было. Когда я играл в футбол, это был определённый кочевой образ жизни. И с музыкальной деятельностью получилось так же, снова появился этот драйв», — написал Нигматуллин в авторской колонке на «Чемпионате».