Лионель Месси — лучший футболист года по версии Goal.com
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2021 года по версии Goal.com.
Голосование проводилось среди читателей портала. Месси опередил форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего «Баварии» и национальной команды Польши Роберта Левандовского. Примечательно, что в топ-50 по итогам голосования попал 35-летний форвард «Атлетико Минейро» и сборной Бразилии Халк — экс-игрок «Зенита» занял 47-е место.
Топ-10 лучших игроков года по версии Goal.com:
- Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина)
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» Португалия)
- Роберт Левандовски («Бавария», Польша)
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)
- Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия)
- Карим Бензема («Реал», Франция)
- Н'Голо Канте («Челси», Франция)
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия)
- Неймар («ПСЖ», Бразилия).
В августе 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 5 матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями.
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