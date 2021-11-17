Лионель Месси — лучший футболист года по версии Goal.com

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2021 года по версии Goal.com.



Голосование проводилось среди читателей портала. Месси опередил форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего «Баварии» и национальной команды Польши Роберта Левандовского. Примечательно, что в топ-50 по итогам голосования попал 35-летний форвард «Атлетико Минейро» и сборной Бразилии Халк — экс-игрок «Зенита» занял 47-е место.



Топ-10 лучших игроков года по версии Goal.com:

Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина) Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» Португалия) Роберт Левандовски («Бавария», Польша) Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия) Карим Бензема («Реал», Франция) Н'Голо Канте («Челси», Франция) Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия) Неймар («ПСЖ», Бразилия).

В августе 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 5 матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями.