Александр Петраков отреагировал на участие Украины в стыковых матчах

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на результаты команды в отборе на чемпионат мира 2022 года.

«Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50% задания. Впереди – жеребьёвка, плей-офф. Не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни попался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар. Была нервная игра, я знал, что она будет такой. Сверхусилий с Болгарией мы не приложили.

Команда выглядела хорошо, мы немного нервничали, что-то не получалось. Но я доволен игрой ребят, характером, который они показали. Такие матчи очень тяжело играются. Это была игра на результат, и мы его добились. Артем хорошо вышел, сделал своё дело. Он нападающий, должен забивать. Жаль, что ещё третий не забил. Ещё вырос бы в цене. Кстати, сегодня все три украинских сборных победили. В Украине футбольный праздник», — цитирует Петракова пресс-служба УАФ.