Александр Петраков — о победе над Боснией: нам повезло больше

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результат матча с Боснией и Герцеговиной (2:0).
«Сборная Боснии и Герцеговины – очень хорошая команда. Во Львове у нас что-то не выходило где-то с 63-й минуты. Мы глубоко сели, пропустили мяч, не реализовали свои моменты. Были очень расстроены. Теперь боснийцы поняли, что никуда не выходят. Но команда нам очень понравилась, у нее хороший тренер. Я ему искренне пожелал удачи, сказал не вешать нос. Хотел бы его поддержать. Игра была на результат, нам повезло больше.
Хотел бы сказать, что наши болельщики очень помогли, преодолев этот путь. Я очень благодарен им всем. Особенно болельщикам во Львове. Я ещё никогда такую поддержку не видел, было приятно. Спасибо всем огромное. Я ощущал эту поддержку, она придавала нам сил. Теперь я уже адаптировался к национальной сборной. Мне было очень тяжело. Опытные ребята, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а также те, кто помоложе – все мне помогали. Хотел бы поблагодарить своих футболистов за помощь, которую они мне оказали», — цитирует Петракова пресс-служба УАФ.
- 17 ноября 2021
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