В «Спартаке» отказались комментировать информацию, что Зобнин попросил снизить зарплату

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался комментировать появившуюся информацию, согласно которой полузащитник красно-белых Роман Зобнин пришёл к руководству клуба и попросил снизить зарплату.
«Мы не комментируем детали контрактов с футболистами», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее стало известно, что Роман Зобнин получил мышечное повреждение, находясь в расположении национальной команды. Футболист получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии. На возвращение игрока в строй потребуется около трех недель. В начале октября Роман восстановился от очередной травмы.
Московский «Спартак» набрал 19 очков в 14 матчах, одержав 5 побед, потерпев 5 поражений и 4 раза сыграв вничью в матчах национального первенства, и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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