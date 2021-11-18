Марио Балотелли: пошёл бы пешком из Турции в сборную Италии

31-летний форвард турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли рассказал о желании вернуться в состав национальной команды Италии.
«Чувствую себя хорошо, я в отличной форме. После последних двух с половиной лет чувствую, что готов вновь вернуться в сборную Италии. Это моя мечта. Я пошёл бы пешком из Турции, если бы знал, что в марте буду в заявке сборной», — цитирует Балотелли noibiancocelesti со ссылкой на OCW Sport.
Балотелли в сезоне-2021/2022 забил пять голов и отдал две результативные передачи в 12 матчах турецкой Суперлиги.
Сборная Италии заняла второе место в своей группе в отборе к чемпионату мира – 2022 и сыграет в стыковых матчах. Первое место в группе заняла сборная Швейцарии и получила прямую путёвку на ЧМ-2022. Первые этапы стыковых матчей пройдут 24-25 марта, вторые — 28-29 марта.
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