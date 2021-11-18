Экс-игрок ЦСКА: Заболотный старался одеваться как звезды НБА. Мы его называли Бало

Бывший футболист ЦСКА Семён Федотов поделился мнением о нападающем армейцев Антоне Заболотном.



«Добрый пацан, любил баскетбол, старался одеваться как звезды НБА. В ЦСКА его называли Бало – как Балотелли. Он красавчик, что вернулся в клуб. Мало кому это удаётся», — цитирует Федотова Sports.ru.



Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако в первый заход в клуб так и не провёл за главную команду армейцев ни одного официального матча. Он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». С 2019 года защищал цвета «Сочи». В нынешнем сезоне форвард провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.