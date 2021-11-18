Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хохлов отреагировал на информацию, что Зобнин попросил снизить свою зарплату в «Спартаке»

Хохлов отреагировал на информацию, что Зобнин попросил снизить свою зарплату в «Спартаке»
Комментарии

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов отреагировал на информацию, что полузащитник Роман Зобнин попросил снизить свою зарплату в «Спартаке».

«Не понимаю, насколько правдива эта ситуация. Я с таким не сталкивался. Рома — профессиональный футболист, порядочный человек, это да, могу подтвердить», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее появилась информация, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства московского клуба уменьшить ему зарплату. Футболист считает, что получает незаслуженно много.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более € 3 млн в год. Теперь, согласно сведениям источника, Роман будет получать около € 2 млн. Новый контракт сторон будет рассчитан ещё на 3 года.

Новость по теме
«Видимо, критика подействовала». Первый тренер Зобнина — о желании игрока снизить зарплату
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021