Хохлов отреагировал на информацию, что Зобнин попросил снизить свою зарплату в «Спартаке»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов отреагировал на информацию, что полузащитник Роман Зобнин попросил снизить свою зарплату в «Спартаке».



«Не понимаю, насколько правдива эта ситуация. Я с таким не сталкивался. Рома — профессиональный футболист, порядочный человек, это да, могу подтвердить», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее появилась информация, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства московского клуба уменьшить ему зарплату. Футболист считает, что получает незаслуженно много.



Ранее в СМИ появлялась информация, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более € 3 млн в год. Теперь, согласно сведениям источника, Роман будет получать около € 2 млн. Новый контракт сторон будет рассчитан ещё на 3 года.