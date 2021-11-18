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Бернардески отказался от услуг Мино Райолы и нанял нового агента

Бернардески отказался от услуг Мино Райолы и нанял нового агента
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески отказался от услуг футбольного агента Мино Райолы. Отныне представлять услуги итальянца будет Федерико Пасторелло, об этом сам агент рассказал в «Инстаграме».

«Это должно было случиться раньше, но порой требуется больше времени, чтобы произошло что-то замечательное! Я с гордостью могу заявить, что Бернардески подписал контракт с нашей компанией! Добро пожаловать в семью», – написал Пасторелло.

На прошлой неделе от услуг Райолы также отказался полузащитник «Ювентуса» Артур.

Напомним, недавно Бернардески получил травму, из-за которой не сможет сыграть в матче итальянской Серии А с римским «Лацио» (20 ноября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (23 ноября). В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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