Бут: во «Фрайбурге» половина ездила на велосипедах, я на «Порше». Тренер попросил продать

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут рассказал, почем тренер заставил продать его автомобиль во время выступлений за «Фрайбург».
«Там половина игроков на тренировки на «Фольксвагенах» приезжала, а вторая половина — на велосипедах. И тут я такой на «Порше», ха-ха! Тренер попросил продать её.
Посчитал, что это слишком вызывающе? Наверное. Когда я пришёл, команда на 17-м месте болталась. Я сразу Кану со штрафного положил. Закончили на шестом месте, в Кубок УЕФА попали. Всё было супер, несколько клубов опять захотели меня. Мы переподписали контракт, они дали большие подъёмные. А летом я привёз из отпуска 4-5 кг лишнего веса. Тренер начал косо смотреть, подкалывать, штрафовать. То ставил, то не ставил. Когда я купил дорогой «Мерседес», он чуть с ума не сошёл» — сказал Бут в эксклюзивном интервью корреспонденту чемпионата Олегу Лысенко.
- 18 ноября 2021
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