«На руинах счастье не построишь». Малафеев заявил, что подаёт на развод
Поделиться
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев публично заявил, что подаёт на развод.
«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…» — написал Малафеев в своём «инстаграме».
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о романе Малафеева с телеведущей Айзой. Однако и футболист, и девушка опровергли эту информацию. Сам Вячеслав уже рассказывал о проблемах в семье. По его словам, в последнее время отношения с женой Екатериной испортились и стали причиной многих проблем. Из-за этого пара в 2021 году отказалась от ношения обручальных колец. Вячеслав и Екатерина Малафеевы находятся в браке с 2012 года и воспитывают троих детей.
Новость по темеМалафеев: у сборной России есть проблемы с психологией
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
13:59
-
13:56
-
13:38
-
13:19
-
13:10
-
13:06
-
12:51
-
12:37
-
12:19
-
12:12
-
12:01
-
11:48
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:57
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:53
-
09:38
-
09:30
-
09:17
-
09:14
-
08:59
-
08:45
-
08:10
-
07:50
-
07:24
-
06:47
-
05:25
-
04:35
-
03:22
Партнерский контент