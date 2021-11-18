«На руинах счастье не построишь». Малафеев заявил, что подаёт на развод

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев публично заявил, что подаёт на развод.

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…» — написал Малафеев в своём «инстаграме».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о романе Малафеева с телеведущей Айзой. Однако и футболист, и девушка опровергли эту информацию. Сам Вячеслав уже рассказывал о проблемах в семье. По его словам, в последнее время отношения с женой Екатериной испортились и стали причиной многих проблем. Из-за этого пара в 2021 году отказалась от ношения обручальных колец. Вячеслав и Екатерина Малафеевы находятся в браке с 2012 года и воспитывают троих детей.